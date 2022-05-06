Reuters: рубль стал самой крепкой валютой в мире

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Эксперты заявили, что рубль стал самой крепкой валютой мира. В мировом рейтинге валют по версии Reuters, итогом короткой трехдневной недели стал выход рубля на первое место.

На втором месте рейтинга бразильский реал, а на третьем - мексиканское песо. По мнению экспертов, в остальном изменений нет. Продолжается ревальвация (укрепление курса национальной валюты по отношению к валютам других стран или к золоту).

Днем ранее сообщалось, что рубль продолжает усиливать свои позиции на Московской бирже. Отмечается, что курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с 5 марта 2020 года. Федеральная резервная система США повысила базовую ставку сразу на 50 пунктов. Экономисты объясняют это падением импорта и резким снижением спроса на доллары и евро. Свою роль сыграло и решение Москвы продавать газ за рубли.