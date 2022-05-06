Российские военнослужащие доставили 40 тонн гумпомощи жителям Харьковской области

В первую очередь продуктами и всем необходимым обеспечиваются семьи с детьми и особо нуждающиеся.

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Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в Харьковскую область. В сопровождении военной полиции ВС РФ данная гуманитарная помощь общим объемом 40 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области.

В населенные пункты привезли продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь обеспечиваются семьи с детьми. Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.

Накануне российские военнослужащие передали около десяти тонн продуктов муниципальным учреждениям Луганской Народной Республики (ЛНР). Российские военные регулярно собирают заявки в населенных пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания ввиду отсутствия средств и обеспечения продовольствием.

Гуманитарная помощь беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов, оказывается регулярно по согласованию с муниципальными властями. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей.

Материал подготовили Роман Закурдаев и Николай Баранов.