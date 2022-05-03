МО РФ: подразделения теробороны и СБУ задерживают и увозят несогласных с Киевом граждан

Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись.

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что подразделения теробороны и СБУ задерживают и увозят несогласных с политикой Киева граждан.

«Подразделения территориальной обороны и сотрудники СБУ проводят рейды на Украине, задерживая и увозя в неизвестном направлении осуждающих действия Киева или пророссийски настроенных граждан», - отметил Мизинцев в ходе брифинга.

По его словам, десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись. Мизинцев подчеркнул, что масштабные рейды ранее были проведены в Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктах.

Накануне Михаил Мизинцев сообщил о том, что Россия с начала спецоперации эвакуировала почти 200 тысяч детей с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик. Всего же границу пересекли уже 1 092 137 человек. При этом украинские радикалы продолжают удерживать мирное население насильно, граждане ищут способы эвакуироваться в РФ.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина