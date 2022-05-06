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МО РФ: украинские боевики удерживают как «живой щит» более тысячи человек на предприятии «Азот» в Северодонецке

22:15 06.05.2022
Подразделения ВСУ и нацбатальонов по указанию кураторов из США и Великобритании устраивают мощные укрепрайоны на крупных предприятиях, заявили в ведомстве.
МО РФ: украинские боевики удерживают как «живой щит» более тысячи человек на предприятии «Азот» в Северодонецке
© Фото: Gilles Bader, Keystone Press Agency, Global Look Press
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На территории предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) украинские боевики разместили тяжелое вооружение и удерживают более тысячи работников завода и местных жителей в качестве «живого щита». Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Он отметил, что достоверно установлено, что подразделения Вооруженных сил Украины и нацбатальонов по указанию кураторов из США и Великобритании устраивают мощные укрепрайоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности.

«Так, на территории предприятия "Азот" в Северодонецке Луганской Народной Республики, боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве "живого щита" в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей», - сказал Мизинцев.

Руководитель гуманитарного штаба подчеркнул, что националисты систематически обстреливают из РСЗО Первомайск, Стаханов и Калиново, и провоцируют российские Вооруженные силы на ответный удар, чтобы потом обвинить в уничтожении гражданских и возникновении техногенной катастрофы.

«Также неонацисты заминировали емкости с химически опасными веществами (аммиак, аммиачная селитра, азотная кислота) для их немедленного подрыва в случае вынужденного оставления своих позиций», - добавил Мизинцев.

По его словам, если план националистов удастся, это приведет к химическому заражению воздуха, местности и источников воды. При этом особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является основной водной артерией и источником питьевой воды для Восточной Украины и республик Донбасса, предупредил Мизинцев.

Ранее в Минобороны рассказали, что киевский режим с подачи США способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины. План провокаций уже разработан, его целью является обвинение России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. 

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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