СК установил еще одного причастного к обстрелам мирного населения украинского командира

Следствие также задокументировало ряд новых преступлений 5 и 6 мая, к которым причастны другие фигуранты уголовных дел.

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Следственный комитет России установил еще одного украинского командира, причастного к обстрелам мирного населения Донецкой народной республики и гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении силового ведомства.

«Главным следственным управлением СК России установлен еще один украинский военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения Донецкой народной республики и гражданской инфраструктуры. Это полковник Роман Забродский - заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины», - заявили в СК.

Кроме того, следствие задокументировало ряд новых преступлений 5 и 6 мая, к которым причастен как Забродский, так и другие командиры, уже являющиеся фигурантами уголовных дел.

В частности, начальник штаба - первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрей Качанов и его заместитель Забродский отдавали незаконные приказы командирам батальонов и их подчиненным - Виталию Сущенко, Сергею Смолику и Игорю Ситницкому - о проведении артиллерийских обстрелов Кировского и Киевского районов Донецка, а также города Ясиноватой. Украинские командиры Игорь Иванов, Дмитрий Герасименко, Дмитрий Довбий причастны к обстрелам других районов Донецка. Военнослужащие 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и другие формирования украинской армии в последние дни также произвели массированные артиллерийские и минометные обстрелы гражданских объектов в Горловке, Докучаевске и Макеевке.

На территории Луганской народной республики в этот же период командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и их соучастники обстреляли из артиллерийских орудий гражданскую инфраструктуру в городах Первомайск и Золотое-5.

«В результате обстрелов украинских силовиков три мирных жителя погибли, пять человек ранены, повреждены 54 жилых дома, газопроводы и иные объекты», - уточнили в Следственном комитете.

Против указанные лиц, добавили в ведомстве, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

Ранее СК РФ опубликовал кадры последствий обстрела Макеевки. Военнослужащие обстреляли нефтебазу и Гвардейский район Макеевки из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч».