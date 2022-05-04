Охваченную огнем нефтебазу в Макеевке показали с высоты птичьего полета

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказалось видео горящей нефтебазы в Макеевке, снятое коптером с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что объект охватил мощный пожар. По словам очевидцев, взрыв от удара по базе был слышен даже в центре Донецка.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики заявило, что нефтяная база в Макеевке попала под удар со стороны ВСУ. Утверждалось, что украинские вооруженные силы обстреляли объект из реактивной системы залпового огня «Смерч».

На месте ЧП работают сотрудники МЧС - их задача отсечь пламя, чтобы оно не перекинулось на другие резервуары. Сотрудникам экстренных служб при ликвидации мощного пожара приходится работать в специальных термозащитных костюмах и поливать не только очаг возгорания, но и пожарные машины для того, чтобы охладить их.

Корреспондент «Звезды», находящийся на месте происшествия, отмечает, что в воздухе висят пары нефтепродуктов. Взрыв был настолько мощным, что взорвались даже рядом стоящие автомобили, осколки разбросало на несколько сотен метров.