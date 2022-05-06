ВКС РФ уничтожили 31 опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в районе Попасной
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ за день уничтожили 31 опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в районе Попасной.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная», - отметил Конашенков.
Кроме этого, по его словам, ракетные войска и артиллерия РФ в течение дня поразила 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.
Ранее Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России 6 мая был уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.
Материал подготовили: Виктория Ивашечкина