Военнослужащие обнаружили в одной из квартир лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ.

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В Херсоне задержан мужчина, готовивший террористический акт в День Победы. Глава СК РФ поручил запросить у Министерства обороны сведения об этом человеке, сообщили в Следственном комитете.

Военнослужащие обнаружили в одной из квартир лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, а также документацию и специальную литературу, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.

«По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны», - говорится в сообщении СК.

Уточняется, что следователи совместно с МО РФ изучат имеющиеся сведения, чтобы установить других лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления, и последующего привлечения к ответственности.

Ранее в ФСБ РФ сообщили о предотвращении теракта в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе. Взрыв и поджог готовил житель Крыма, бывший украинский морской пехотинец, который действовал по указке националистов.