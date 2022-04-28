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В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в ТРК в Симферополе

Андрей Аркадьев
10:49 28.04.2022
Теракт готовил бывший украинский морпех, действовавший по указке националистов из полка «Азов»*, он задержан.
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в ТРК в Симферополе
© Фото: Александр Полегенько, РИА Новости
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В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о предотвращении теракта в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе, сообщает ЦОС ФСБ.

Злоумышленник является жителем Крыма 1988 года рождения, он готовил взрыв и поджог на территории ТЦ. В прошлом мужчина был украинским морским пехотинцем, сейчас он действовал по указке националистов из полка «Азов»*.

Дома у задержанного нашли самодельное взрыво-зажигательное устройство, экстремистскую литературу и националистическую атрибутику. Сообщается, что он вел переписку с украинскими радикалами и обсуждал планирование теракта.

Заведено дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ.

Сегодня в ФСБ сообщили об аресте во Владимирской области сторонника проукраинских националистов за призывы к терроризму в Интернете. Накануне в Белгороде задержали двух россиян, которые готовили диверсию на транспорте и являлись сторонниками «украинского нацизма».

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

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