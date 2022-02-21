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Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника

Иван Линдеманн
07:08 21.02.2022
Если сообщить о мошеннике, то финансовая организация сможет разработать способ защиты своих клиентов.
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
© Фото: Foundry Co, Pixabay
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После звонка мошенника нужно незамедлительно обратиться в банк и полицию. Такой совет россиянам дал юрист Иван Соловьев. По его словам, именно безответственное поведение жертв способствует тому, что число злоумышленников растет.

Соловьев подчеркнул, что лишь 25% граждан сообщают о мошенниках. Если «где следует» не знают о них, то и сделать ничего не могут, добавил он.

«Если гражданин пошел на поводу у мошенников и сообщил им свои персональные данные, CVV-код или номер карты, то нужно немедленно сообщить в банк. После этого следует поменять все коды доступа к своим счетам, заблокировать карты и провести полную ревизию того, что у вас есть в этом банке. В этом банк вам обязательно поможет», - сказал юрист в интервью радио Sputnik.

Кроме того, если сообщить о мошеннике, то финансовая организация сможет разработать способ защиты своих клиентов.

«Дело в том, что банки ведут статистику этих случаев и ведут учет способов, которыми пользуются мошенники», - уточнил он.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников, благодаря которой они выманивают у своих жертв крупные суммы денег. Речь о так называемых инвестиционных проектах, не имеющих ничего общего с реальными доходными мероприятиями.

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