Рекордное количество британцев захотели эмигрировать из страны из-за роста цен

© Фото: Dominika Zarzycka, KeystonePressAgency, Globallookpress

Число жителей Великобритании, которые ищут возможность покинуть страну из-за роста цен, достигло рекордных значений.

«В прошлом месяце в Великобритании количество людей, сделавших в Google запрос "переехать за границу", выросло на тысячу процентов. Наибольшим спросом пользуются Америка, Канада и Австралия» - говорится в статье Daily Mail.

Издание утверждает, что ежегодно из Великобритании мигрируют более 400 тысяч человек. И 20 тысяч из них предпочитают переселиться в США.

«Банк Англии предупредил, что уровень инфляции в этом году превысит десять процентов, а экономический рост замедлится», - подчеркивают авторы статьи.

При этом читатели Daily Mail по-разному оценили планы британцев на переезд в другие страны. Одни говорят о том, что страна слишком дорога для жизни и слишком перенаселена, другие комментаторы не увидели оснований для миграции, поскольку посчитали повышение цен всеобщей тенденцией.

«Люди, которые думают, что здесь дорого, и хотят переехать в Америку, испытают шок всей своей жизни после эмиграции», - уверен пользователь с никнеймом Cannon.

Ранее британские СМИ сообщили, что Великобритания может не досчитаться порядка восьми миллиардов долларов США (или 6,2 миллиардов фунтов стерлингов по текущему курсу). Причиной являются введенные санкции в отношении Российской Федерации. Отмечалось, что экспортеры продукции Великобритании не получат данную сумму в ближайшие девять лет.