Вопросы истории На военном мемориале в Мытищах почтили память погибших в годы ВОВ Также в рамках проекта «Живая память» участники церемонии посадили деревья на Аллее «Сирень Победы». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах в Московской области почтили память воинов, сражавшихся с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сообщает Минобороны России. В церемонии участвовали помощник замминистра обороны РФ Александр Кирилин, местные власти, военные, ветераны, поисковики, юнармейцы и простые граждане. Собравшиеся возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В рамках проекта «Живая память» участники церемонии посадили деревья на Аллее «Сирень Победы». Ранее Минобороны Российской Федерации опубликовало интерактивную карту проведения артиллерийских салютов в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые прогремят 9 Мая по всей стране. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика