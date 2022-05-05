Минобороны опубликовало интерактивную карту салютов на 9 мая в Москве
Торжественный салют в ознаменование Великой Победы прогремит над Москвой 9 мая 2022 года в 22:00.
© Фото: Минобороны России
Минобороны Российской Федерации опубликовало интерактивную карту проведения артиллерийских салютов в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые прогремят 9 мая по всей стране. Карта представлена в одной из рубрик обновленного мультимедийного раздела на сайте оборонного ведомства.
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