Минобороны опубликовало интерактивную карту салютов на 9 мая в Москве

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Так, для проведения праздничных залпов в столице будут привлечены более 79 самоходных установок, а также свыше 11 тысяч фейерверочных изделий. Первые залпы салюта прогремят 9 мая 2022 года в 22:00.

В том же разделе мультимедийного проекта ранее была опубликована полная информация, посвященная военным парадам, которые пройдут 9 мая в 28 городах России.