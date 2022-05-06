Эксперт объяснил, зачем Европа резко нарастила поставки российского газа

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Промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе со «Звездой» прокомментировал информацию о том, что Евросоюз огромными темпами нарастил импорт российского газа в мае текущего года в сравнении с предыдущем месяцем. Ранее об этом рассказал замглавного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Так, по его словам, данный факт связан со снижением цен «Газпромом» и опасением европейцев, что из-за отказа платить за газ в рублях поставки прекратятся.

«Здесь видна двойственная политика Европейского союза и его потребителей. С одной стороны, в Брюсселе действительно выступают против того, чтобы продолжать закупки природного газа из России. С другой стороны, сейчас цены на топливо на европейском рынке снова пошли вверх. Соответственно, потребители банально стали опасаться, что цены будут идти верх и дальше. И газ им будет обходиться значительно дороже», - считает эксперт.

По его мнению, в связи с этим потребители резко стали наращивать закупки топлива, чтобы запастись им как можно больше.

«Если будет введено эмбарго, то все прекрасно понимают, что цены взлетят до небес. Ждать того, что газ из других стран полностью заменит поставки по газопроводу из России не получится. Соответственно, надо хоть как-то подстраховаться. Не знаю, насколько такая политика эффективна», - подытожил эксперт.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что полный запрет на импорт российской нефти ЕС введет через девять месяцев. По его словам, более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на топливо. Еврокомиссар подчеркнул, что решение оказывать поддержку Украине, в частности, посредством введения санкций против России, «имеет свою экономическую цену».