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«Ему снилась война»: синхронистка Шишкина рассказала, как ее прадед командовал полком прожектористок в годы ВОВ

Андрей Аркадьев
18:01 06.05.2022
Прадед Аллы Шишкиной командовал прожекторным полком. Прожектористки освещали в небе фашистские самолеты, помогая зенитчикам их сбивать.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Алла Шишкина рассказала «Звезде» о вкладе своего прадеда в Великую Победу.

«Мой прадедушка, Михаил Иванович Загрядский, был кадровым офицером, закончил в 1932 году Ленинградское военное училище, с первых дней и до последних дней защищал Родину, и вообще всю свою жизнь отдал защите Родине», - сказала она.

По словам Шишкиной, ее прадед ушел на фронт в числе первых 25 тысяч добровольцев, он командовал прожекторным полком. Прожектористками служили преимущественно молодые девушки. Они лучами прожекторов освещали в небе вражеские цели, после чего советские зенитчики сбивали самолеты противника.

«В основном это были молодые девушки от 18 до 28 лет, которые управляли прожекторами поздно ночью, а "слухачи" слушали подлет вражеских самолетов. Одна девушка направляла прожектор-искатель, вторая девушка направляла второй прожектор. Они соединялись в воздухе. Когда прожекторы соединялись, и в их лучах был самолет, давалась команда артиллерии», - пояснила синхронистка.

Она рассказала, что прожектористки часто попадали под обстрел и погибали.

«Мой прадед до конца дней спал один, так как никто с ним не мог спать, он каждую ночь кричал: "Пли, заряжай!", ему бесконечно снилась война», - добавила спортсменка.

Ранее Минобороны Российской Федерации опубликовало интерактивную карту проведения артиллерийских салютов в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые прогремят 9 Мая по всей стране.

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