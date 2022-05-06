Адвокат раскрыл подробности задержания Шария

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Выдвинутые против украинского блогера Анатолия Шария обвинения в госизмене абсурдны и мотивированы политическим преследованием. Об этом заявил его адвокат Гонсало Бойе.

Бойе рассказал, что Шария арестовали в его доме в Каталонии 4 мая и ночью перевезли в Мадрид, где с утра состоялось слушание в Национальном суде Испании. Блогера задержали по международному ордеру, выданному украинскими властями.

«Он - журналист и политик, и то, что он поддерживает, является его политической точкой зрения, и то, о чем он говорит, - это информация, которая у него есть, вот и все. Я имею в виду, что любой журналист может быть арестован за выражение своего мнения. И это абсурдное обвинение, основанное на политическом преследовании», - заявил Бойе.

По его словам, у Украины есть 40 дней на то, чтобы официально оформить ордер, после этого начнется судебный процесс, на котором защита намерена добиваться остановки экстрадиции.

«Мы будем бороться юридическими методами для того, чтобы добиться остановки экстрадиции. Потому что, если он будет экстрадирован, его убьют», - подчеркнул адвокат.

О задержании Шария 5 мая объявила Служба безопасности Украины. По версии СБУ, он «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере», а также, как утверждается, действовал по заказу иностранных структур. На родине Шарию грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Адвокат Бойе известен тем, что защищал лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона. Будучи президентом Женералитета Каталонии, осенью 2017 года он инициировал референдум о независимости автономного сообщества от Испании, на котором за высказались порядка 90 процентов жителей. Правительство Испании признало референдум незаконным, Пучдемону предъявили обвинения в мятеже и коррупции.

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