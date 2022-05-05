«Стране не хватает побед»: почему в Испании арестовали украинского блогера Шария

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: anatolijsharij, Instagram*

Суд Испании отправил известного украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании политического активиста по международному ордеру. На Украине его подозревают в госизмене, причем преследованиям со стороны властей он подвергается еще со времен бывшего президента Петра Порошенко. Сейчас блогеру предстоит дожидаться окончания процесса об экстрадиции.

Половина одиннадцатого утра четверга. Служба безопасности Украины докладывает о задержании украинского блогера Анатолия Шария. Арест, о котором идет речь, произвели правоохранительные органы Испании. В этой стране Шарий проживал с начала гонений на него со стороны украинских властей.

«Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины», - говорит руководитель пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко.

Подрывной деятельностью СБУ называет в том числе и рассуждения оппозиционного блогера на тему политической ситуации на Украине. Шарий - оппозиционный блогер, создатель одноименной политической партии, в прошлом - известный журналист. За его YouTube-каналом следят почти три миллиона подписчиков. В 2012 году, еще до Майдана, опасаясь гонений со стороны властей, Шарий покинул страну. В 2014-м он дал интервью корреспонденту «Звезды». После этого разговора Шарию стали угрожать. На некоторое время он перестал общаться с телеканалом, чтобы сохранить нейтралитет, но это не помогло. Возможно потому, что Шарий жестко критиковал власть. Сначала Порошенко, потом нынешнего президента Владимира Зеленского.

«Народные депутаты от "Слуги народа" боятся говорить что-то против воли великого диктатора. Ну, вернее, от того, кто им себя возомнил», - отмечал Шарий.

В апреле блогер первым отреагировал на задержание оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«Такое ощущение, что представителям прессы объяснили, что нужно закрыть глаза на некоторые движения у дома Медведчука», - комментировал он.

Арест оппозиционного лидера - лишь один из эпизодов сведения счетов. Началось это еще задолго до начала специальной военной операции на Украине, говорит экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Он также подвергся преследованию со стороны СБУ и был вынужден покинуть Киев. По словам Кивы, Зеленский лично просил британского премьера ввести против него санкции, так же он поступил и с задержанным сегодня блогером.

«Здесь личные обиды, неудовлетворенности и комплексы неполноценности президента Зеленского. Который, фактически используя положение свое, сегодня сводит счеты с теми, кого он считает неугодными. С теми, кому он бы хотел нанести ущерб или боль. А Запад ему в этом потакает. Сегодня они выполняют любые его желания, лишь бы он продолжал дальше послушно топить украинский народ под указку Запада в крови», - говорит Кива.

Комментарии Шария почти всегда идут вразрез с политикой, проводимой киевским режимом. В марте этого года за свои взгляды он подвергся нападкам украинцев в Испании. Они пришли к его дому и устроили потасовку.

В Испании Анатолий Шарий неоднократно давал интервью, в которых рассказывал, что его хотят убить сотрудники СБУ. По мнению политологов, информация о его задержании выгодна украинскому государству, которому катастрофически не хватает побед.

«Все его победы фейковые. Государство терпит крах, оно находится в завершающей стадии своего существования, поэтому режиму Зеленского необходимы какие-то информационные вбросы, которые продвигали бы патриотизм в кавычках среди радикально настроенного населения и представителей националистических батальонов», - отмечает политолог Иван Мезюхо.

Испанская полиция подтвердила - украинский блогер задержан по запросу Киева на основании международного ордера. Ему вменяют государственную измену.

«Здесь мы имеем дело с очень интересной особенностью испанского правосудия, которое крайне неохотно, это традиция Испании, крайне неохотно выдает граждан кому-либо», - говорит заведующий кафедрой международного права юридического факультета МГУ Алексей Исполинов.

Испанские СМИ сообщили, что ожидать решения Шарий будет в своем доме в Террагоне. Его выпустили под подписку о невыезде. Съемочная группа телеканала «Звезда» доехала до виллы. Окна закрыты и зашторены, возле дома никакого оживления.

Еще одна интересная подробность: защищать Шария в суде будет Гонсало Бойе - адвокат бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. В случае, если Шария все же экстрадируют из Испании, которая дала блогеру политическое убежище, на Украину ему грозит пожизненный тюремный срок.

«С моей точки зрения, Евросоюз нарушает свои собственные принципы и свои собственные демократические институты нивелирует, потому что если человеку гарантировали безопасность от преследований украинским государством, а потом его выдают Украине или, по крайнем мере, осуществляют действия, которые могут привести к экстрадиции, его смерти и пыткам, то, естественно, это полное разрушение всех норм Евросоюза», - комментирует член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Начиная с полудня Шарий вышел на связь. Он не комментирует свое задержание, а только публикует сатирические посты, то с фотографией татуированной спины заключенного, то со шнурками. А его жена выложила видео с песней Виктора Петлюры «Вечер за решеткой».

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