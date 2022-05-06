«За мир без нацизма»: Машков поблагодарил деда за Победу в ВОВ

Актер назвал своего родственника ярким, смелым, умным и очень чувствующим человеком.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский актер Владимир Машков рассказал «Звезде» о вкладе своего деда Петра Машкова в Великую Победу.

«Мой дед, Петр Сергеевич Машков, родился в 1901 году, ушел из жизни в 1981-м. Он был яркий, смелый, умный и очень чувствующий человек», - отметил актер, держа в руках фоторамку с портретом своего родственника.

Машков рассказал, что его дед уже в 18 лет был на Гражданской войне машинистом паровоза.

«Прошел Гражданскую войну, прошел всю Великую Отечественную войну, был бригадиром, был командиром артиллерийской бригады. Получил медали и орден "За личное мужество" при штурме Кенигсберга», - поделился он.

По словам актера, он был в хороших отношениях с дедом. Петр Машков ушел из жизни, когда внуку было 16 лет.

«Я также, как и миллион наших сограждан, хочу в благодарность своему деду и тем ребятам, которые сейчас выполняют специальную военную операцию, тем, кто помогает людям в борьбе с мировым злом, которое с удивительным энтузиазмом объединяется. Видимо, в страхе своего полного провала. Я хочу приклеить фразу», - добавил Машков и приклеил к фоторамке надпись «За мир без нацизма!».

Ранее Минобороны Российской Федерации опубликовало интерактивную карту проведения артиллерийских салютов в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые прогремят 9 Мая по всей стране.