Главы ДНР и ЛНР назначили своих послов в России

Оба документа вступили в силу в день подписания, 6 мая.

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Зампредседателя правительства ДНР Ольга Макеева была назначена чрезвычайным и полномочным послом республики в России. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о назначении своего дипсоветника Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом в Москве.

«Постановляю: назначить Мирошника Родиона Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации», - сказано в тексте указа.

Как подчеркивается, оба документа вступили в силу в день подписания.

Родион Мирошник в 2006 году занял пост секретаря премьер-министра Украины Виктора Януковича. Он проработал в его команде два года. Ольга Макеева после учреждения ДНР занимала должности председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ранее Денис Пушилин в комментарии «Звезде» заявил, что денацификация и демилитаризация Украины должны быть завершены в полном объеме. По его словам, половинчатые решения этого вопроса, кому бы они ни казались желаемыми и удобными, недопустимы.