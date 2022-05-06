Главы ДНР и ЛНР назначили своих послов в России
Зампредседателя правительства ДНР Ольга Макеева была назначена чрезвычайным и полномочным послом республики в России. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о назначении своего дипсоветника Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом в Москве.
«Постановляю: назначить Мирошника Родиона Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации», - сказано в тексте указа.
Как подчеркивается, оба документа вступили в силу в день подписания.
Родион Мирошник в 2006 году занял пост секретаря премьер-министра Украины Виктора Януковича. Он проработал в его команде два года. Ольга Макеева после учреждения ДНР занимала должности председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Ранее Денис Пушилин в комментарии «Звезде» заявил, что денацификация и демилитаризация Украины должны быть завершены в полном объеме. По его словам, половинчатые решения этого вопроса, кому бы они ни казались желаемыми и удобными, недопустимы.