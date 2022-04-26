Пушилин: денацификация и демилитаризация Украины должны быть завершены в полном объеме

Как заявил «Звезде» глава ДНР Денис Пушилин, половинчатые решения в этих вопросах приведут лишь к передышке, к перекладыванию более серьезной войны в будущем на новые поколения.

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил «Звезде», что денацификация и демилитаризация Украины должны быть завершены в полном объеме.

«Мы прекрасно видим, как активно начала вмешиваться западная составляющая. Я говорю и про последний визит со стороны США, про Блинкена, про Остина. И мы видели, какие делаются заявления, уже про поставки совершенно другого вооружения на территорию Украины. О чем это говорит? О том, что демилитаризация Украины должна быть завершена в полном объеме», - сказал Пушилин.

Также, по словам Пушилина, должна быть завершена и денацификация - в тех рамках, о которых сказал президент России Владимир Путин.

При этом глава ДНР подчеркнул, что половинчатые решения, кому бы ни казались желаемыми и удобными, недопустимы.

«Это будет просто передышка, просто перекладывание ответственности, перекладывание более серьезной, следующей войны, на новые поколения, на наших детей. А может, все произойдет еще раньше», - заметил Денис Пушилин.

Также Пушилин высказал уверенность, что войска ЛНР и ДНР встретятся «в одном окопе».