Украинская сторона затягивает эвакуацию мирных жителей с «Азовстали», до сих пор никто не вышел

По словам корреспондента «Звезды», мирным людям предоставлен выбор, в каком направлении им двигаться дальше - на подконтрольную Киеву территорию или же остаться в ДНР.

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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал о ситуации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Мы сейчас находимся на точке, где должна начаться эвакуация мирных жителей с территории завода "Азовсталь". Здесь уже давно ожидают автобусы, которые должны перевезти людей в пункты временного размещения», - заметил корреспондент.

По его словам, мирным людям предоставлен выбор, в каком направлении им двигаться дальше - на подконтрольную Киеву территорию или же остаться в ДНР.

«Один автобус уже отбыл на саму территорию завода. Отбыл уже довольно давно. И нужно подчеркнуть, что российские военные открыли довольно широкий временной диапазон, во время которого будет действовать режим прекращения огня и будет открыт гуманитарный коридор. И вот буквально в половине четвертого украинская сторона заявила, что им нужен некий новый переговорщик. То есть налицо некое затягивание процесса эвакуации мирных жителей. До сих пор никто не вышел», - сказал корреспондент.

Ранее другой корреспондент «Звезды», Алексей Дегтярев, рассказывал, как украинские боевики пытаются снова занять позиции на «Азовстали».