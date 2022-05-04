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«Выглядит как самоубийство»: как украинские боевики пытаются снова занять позиции на «Азовстали»

Алексей Дегтярев
16:42 04.05.2022
Бойцы Народной милиции ДНР подавляют огневые точки украинских вооруженных формирований на территории мариупольского завода «Азовсталь».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» показала кадры с коптера, с которых открывается вид на территорию «Азовстали», где украинские военные пытаются занять свои позиции. По противнику ведут огонь артиллеристы ДНР, чтобы подавить его огневые точки.

«Все выпущенные снаряды прилетают по территории "Азовстали". Националистов выбили несколько дней назад, но они не оставляют попыток мелкими группами снова занять огневые позиции, хотя под таким плотным огнем это выглядит как самоубийство», - поделился корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев.

Корреспондент также присутствовал на огневых позициях артиллерии Народной милиции ДНР и увидел, как реактивные системы залпового огня «Град» ведут огонь по противнику на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее о надежном блокировании украинской группировки на предприятии заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, Мариуполь при этом находится под контролем Российской армии, в городе уже налаживается мирная жизнь.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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