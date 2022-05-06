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Пушилин и Турчак доставили домой освобожденных из плена украинских националистов моряков

Анна Касаткина
16:47 06.05.2022
Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, заявил, что Россия к ним пришла «навсегда».
© Видео: Андрей Турчак Z Telegram © Фото: Андрей Турчак Z Telegram
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В Херсон вернулись моряки, которых освободили из плена украинских националистов в Мариуполе. Родственникам моряков передали глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, заявил, что Россия пришла «навсегда», в этом не должно быть сомнений.

«Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают», - сказал он.

При этом Турчак отметил, что статус области будут определять сами жители, уточняется в его Telegram-канале.

В порту Мариуполя заложниками националистов оказались десятки моряков, в том числе иностранных. После зачистки морской гавани они могут вернуться домой. Ранее «Звезда» рассказала, как в Мариуполе ожидает возможности выйти в море сухогруз из Болгарии.

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