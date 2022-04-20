В ожидании коридора: как моряки из Болгарии оказались заложниками националистов в порту Мариуполя

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В зачищенном от украинских националистов порту Мариуполя экипаж болгарского корабля ожидает возможности выйти в море. Пять моряков отказываются покидать судно, находящееся на причале с начала спецоперации. Позиция капитана непреклонна. Пока корабль «дышит», командир стоит на мостике.

«Пятнадцать человек из экипажа согласились эвакуироваться и 15 апреля эвакуировались. Судно живое и обычно капитан остается на борту до конца», - заявил капитан Павел Павлов.

Борт корабля дал трещину от попадания снаряда, но течи нет. Поэтому и двигатель - сердце сухогруза - останавливать нельзя. Рестарт будет очень сложным, а специалистов для его осуществления нет.

Порт сейчас заминирован, это сделал еще украинский флот в самом начале боевых действий, чтобы заблокировать выход из гавани. Особый цинизм в том, что украинские националисты в Мариуполе подвергали опасности жизни западных партнеров при помощи западного же оружия. Его видно здесь везде. В ангаре, по правому борту судна, тому, который с трещиной, и вовсе нашли кустарное оружие. Уже известно, что порт пыталась удержать часть 36-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Но сейчас у моряков болгарского сухогруза, все хорошо. Они ждут когда фарватер будет свободен. Пока же живут, как обычно. На камбузе готовят еду, сами выпекают хлеб. Многие жители города уже и забыли, как пахнут такие булочки. Сейчас все ждут с нетерпением, когда националисты сдадут позиции на «Азовстали», как сдали их здесь. Снова заработает порт - сердце города, которому тоже нельзя останавливаться.