В РФС прокомментировали идею FIFA сократить футбольный матч с 90 до 60 минут

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Член исполкома РФС Рохус Шох в беседе со «Звездой» прокомментировал информацию о том, что FIFA изучает возможность сокращения футбольного матча до 60 минут. Об этом сообщил бывший арбитр федерации Марк Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.

По его словам, будучи в профессии, он неоднократно получал жалобы от футболистов на то, что добавил к основному времени матча слишком много или слишком мало минут. В связи с этим, как подчеркнул бывший арбитр, сейчас предлагается останавливать секундомер, если мяч выходит из игры, в случае травмы игрока, а также когда судья выносит предупреждение.

«Я отрицательно к такой революции отношусь. Футбол прекрасен тем, чем он прекрасен. Это точно не улучшит игру. Шестьдесят минут - что это может дать спортсменам? Честно говоря, я не понимаю, зачем это делать. Мне эта идея не нравится», - прокомментировал Шох.

Марк Клаттенбург в своей статье также отметил, что в случае принятия решения каждая игра будет длиться одинаково долго, и футболисты избавятся от этого противоречия. По его мнению, каждый раз добавленное время является спорным вопросом. Команда-победитель хочет меньше, команда-проигравшая хочет больше, считает Клаттенбург.

В марте FIFA ввела русский язык в список официальных для организации. Решение об этом было принято на заседании конгресса федерации. Так, 187 представителей проголосовали «за», четверо проголосовали «против». До этого официальными языками федерации являлись английский, французский, немецкий и испанский.