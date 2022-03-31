Спорт FIFA ввела русский язык в список официальных языков организации Алексей Курильченко До этого официальными языками федерации являлись английский, французский, немецкий и испанский. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Международная федерация футбола FIFA ввела русский язык в список официальных для организации. Решение об этом принято на заседании конгресса федерации. Конгресс провел голосование за добавление русского языка. 187 представителей проголосовали «за», четверо проголосовали «против». До этого официальными языками федерации являлись английский, французский, немецкий и испанский. Ранее FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Мужская сборная России должна была играть за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Женская сборная России должна была участвовать в чемпионате Европы в Англии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика