«Вся связь на нас держалась»: ветеран ВОВ рассказала о службе в ПВО

В преддверии 9 Мая «Звезда» в рамках специального проекта «Лица Победы» рассказывает истории ветеранов, которые прошли войну и внесли свой вклад в Великую Победу.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Антонина Коробова родилась в деревне Зальково Ржевского района Калининской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 18 лет.

«Это самое страшное. И они так хозяйничали, они и насиловали, и грабили, и убивали, что хотели, то и делали», - рассказала Антонина.

Коробова служила в 243-й стрелковой дивизии в 263-м медико-санитарном батальоне в качестве сандружинницы.

«Я запомнила одного солдата, у которого был разорван живот, он говорит - девочка, подойди ко мне. Доченька. Я подойду, постою, он вроде успокоится», - поделилась она.

В медсанбате она была до апреля 1942 года. Затем в течение полугода работала в Грузии.

«После 1 мая назначен день - нам ехать в Грузию. Нас обстригли наголо, помыли в бане, одели в военную форму. Мне достались ботинки мужские 41-го размера со шнурками, юбка и гимнастерка», - добавила ветеран.

Затем Антонину отправили в подразделение противовоздушной обороны на Закавказский фронт, где она служила до конца Победы.

«Там мы стояли на постах, определяли самолеты, куда их пошлют. Вся связь на нас держалась», - поделилась Коробова.

Ранее Минобороны Российской Федерации опубликовало интерактивную карту проведения артиллерийских салютов в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые прогремят 9 Мая по всей стране.