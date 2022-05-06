В МИД РФ опровергли планы применять ядерное оружие на Украине

По словам Алексея Зайцева, от Вашингтона и Киева можно ожидать любых провокаций.

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Россия не намерена использовать ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев. По его словам, российской стороне неоднократно приходилось опровергать заявления о возможном применении со стороны РФ подобного оружия.

«Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе спецоперации на Украине», - рассказал Алексей Зайцев в ходе брифинга, передает ТАСС.

По его словам, от Запада и Украины можно ожидать любых провокаций. Зайцев объяснил, что российской стороне приходится быть готовой к любому развитию событий в «медиаполе и непосредственно на земле».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не угрожает США и европейским государствам, а лишь предупреждает о возможных рисках, которые возникают из-за вмешательства стран НАТО в проводимую РФ на территории Украины спецоперацию. Он напомнил, что условия применения ядерного оружия закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».