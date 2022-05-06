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Посол РФ в США: Россия не угрожает Штатам и их союзникам в Европе

Максим Крюков
02:25 06.05.2022
Посол также отметил, что Россия предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса.
Посол РФ в США: Россия не угрожает Штатам и их союзникам в Европе
© Фото: Tetiana SHYSHKINA, Unsplash
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Россия не угрожает США и европейским государствам, а лишь предупреждает о возможных рисках, которые возникают из-за вмешательства стран НАТО в проводимую РФ на территории Украины спецоперацию. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek.

«Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию», - заявил Антонов.

Он также подчеркнул, что условия применения ядерного оружия закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В документе сказано, что использование оружия массового уничтожения возможно как ответная мера на применение противником аналогичного вооружения или в случае проявления агрессии против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры о ядерной войне начинает Запад. По словам министра, именно РФ много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных держав с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.

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