Посол РФ в США: Россия не угрожает Штатам и их союзникам в Европе

Посол также отметил, что Россия предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса.

© Фото: Tetiana SHYSHKINA, Unsplash

Россия не угрожает США и европейским государствам, а лишь предупреждает о возможных рисках, которые возникают из-за вмешательства стран НАТО в проводимую РФ на территории Украины спецоперацию. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek.

«Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию», - заявил Антонов.

Он также подчеркнул, что условия применения ядерного оружия закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В документе сказано, что использование оружия массового уничтожения возможно как ответная мера на применение противником аналогичного вооружения или в случае проявления агрессии против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры о ядерной войне начинает Запад. По словам министра, именно РФ много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных держав с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.