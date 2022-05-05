Обе стороны высказали обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений между Израилем и Россией, а также в поддержании контактов между руководством обеих стран.

© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с Путиным отметил решающий вклад РККА в Победу над нацизмом. Он сделал это в ходе телефонного разговора. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, который отмечается и в России, и в Израиле 9 мая, Владимир Путин и Нафтали Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста. Президент России напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Нафтали Беннет в свою очередь отметил решающий вклад Красной армии в Победу над нацизмом», - говорится в сообщении.

Также Владимир Путин поздравил израильского премьер-министра с Днем независимости его страны. Обе стороны высказали обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений между Израилем и Россией, а также в поддержании контактов между руководством обеих стран.

Стороны продолжили обмен мнениями о ситуации на Украине. Стороны уделили особое внимание гуманитарным аспектам, в том числе, эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь».