СБУ задержала двух граждан Украины, которые продавали товары гуманитарной помощи

Они обвиняются в продаже товаров гуманитарной помощи и снаряжения для ВСУ, а также разворовывании благотворительных пожертвований.

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СБУ сообщила о задержании президента Международного инвестиционного офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind-ua Евгения Шпитко. Это произошло во Львовской области.

Они обвиняются в продаже гуманитарной помощи и снаряжения для ВСУ, а также разворовывании благотворительных пожертвований. По данным СБУ, за это задержанные получали немалые деньги. В ходе следственных действий было установлено, что эти деньги они выводили со счетов для личного пользования. Во время обысков был обнаружен склад с большим количеством военной амуниции на миллионы гривен.

Ранее СБУ сообщила о задержании Анатолия Шария по международному ордеру. На Украине его подозревают в госизмене, причем преследованиям со стороны властей он подвергается еще со времен бывшего президента Петра Порошенко. Сейчас блогеру предстоит дожидаться окончания процесса об экстрадиции. Суд Испании отправил известного украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде.