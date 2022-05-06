Джокович признался, что испытывает психологические трудности после депортации из Австралии

По словам первой ракетки мира, в последние несколько недель он начал немного выходить из этого состояния.

© Фото: Marianna Day Massey, ZUMAPRESS,globallookpress

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что испытывает психологические проблемы после депортации из Австралии, которая произошла в начале года.

«Думал, что смогу справиться с этим. Но в следующие месяцы почувствовал на себе эмоциональные и

психологические отпечатки того, что там происходило», - рассказал он Daily Express.

По словам 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», в последние несколько недель он начал немного выходить из этого состояния. Теннисист пытается двигаться дальше и превращать это в «топливо и положительную энергию». Проблемы обострились из-за того, что спортсмен никогда не сталкивался с подобными ситуациями.

Напомним, Джокович прилетел в Австралию 5 января. Его задержали в аэропорту из-за проблем с визой, тип которой требовал обязательной вакцинации от коронавируса. Джокович же вместо сертификата о прививке предоставил медотвод. После задержания первая ракетка мира несколько дней провел в иммиграционном изоляторе.