Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

ФСБ представила показания сторонников Гитлера об атмосфере в бункере в дни штурма Берлина

Андрей Неделя
13:38 06.05.2022
По данным протокола политического опроса пленного советника министерства пропаганды Вольфа Хейрихсдорфа, к 30 апреля для высшего руководства Германии стало очевидно, что больше нет смысла оборонять Берлин.
ФСБ представила показания сторонников Гитлера об атмосфере в бункере в дни штурма Берлина
© Фото: Иван Шагин, РИА Новости
Читайте нас на:

УФСБ России по Омской области обнародовало два архивных документа, с которых сняли грифы секретности. В них содержится информация об Адольфе Гитлере и Йозефе Геббельсе. Исходя из данных материалов, становится понятно, какая атмосфера царила в поверженном Берлине в мае-июне 1945 года.

Накануне битвы за Берлин органы советской военной контрразведки «Смерш» начали выполнение задачи по розыску, а также аресту Гитлера и других нацистских главарей.

Как только был захвачен центр столицы Германии, оперативные группы начали активную работу по задержанию интересующих контрразведку лиц и изъятию архивов и документов в зданиях гестапо, министерств авиации и пропаганды, а также на других аналогичных объектах.

В числе захваченных оказались начальник госпиталя рейх канцелярии, личный врач Гитлера профессор Вернер Хаазе, начальник отдела радиовещания министерства пропаганды Ганс Фриче и консультант Геббельса по агитации и пропаганде Вольф Хейрихсдорф.

По информации из протокола опроса Хейрихсдорфа, к 30 апреля для высшего руководства Германии стало очевидно - больше нет смысла оборонять Берлин. Он отметил, что к тому моменту уже «рассыпались» Верховное Командование и штаб Сухопутных Сил. По его словам, Германия надеялась на возникновение конфликта между Красной армией и англо-американскими войсками. Но этого не произошло.

© УФСБ по Омской области

На прошлой неделе ФСБ России рассекретила новые документы о самоубийстве лидера НСДАП Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года. Архивные материалы хранятся в управлении ФСБ по Новгородской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:56 Вопросы истории
Видео
Символ народного подвига: как родилась и воплощалась идея Могилы Неизвестного Солдата в Москве
13:30 В стране и мире
В России утвердили список товаров для параллельного импорта
13:13 В стране и мире
В Кремле заявили, что не будут комментировать приговор белорусского суда Сапеге
13:13 В стране и мире
Видео
Имя Героя России Гаджимагомедова присвоили улице Махачкалы
12:12 Вопросы истории
Видео
Память вечна: как мурманские партизаны работали в тылу врага в годы ВОВ
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.