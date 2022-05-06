ФСБ представила показания сторонников Гитлера об атмосфере в бункере в дни штурма Берлина

По данным протокола политического опроса пленного советника министерства пропаганды Вольфа Хейрихсдорфа, к 30 апреля для высшего руководства Германии стало очевидно, что больше нет смысла оборонять Берлин.

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УФСБ России по Омской области обнародовало два архивных документа, с которых сняли грифы секретности. В них содержится информация об Адольфе Гитлере и Йозефе Геббельсе. Исходя из данных материалов, становится понятно, какая атмосфера царила в поверженном Берлине в мае-июне 1945 года.

Накануне битвы за Берлин органы советской военной контрразведки «Смерш» начали выполнение задачи по розыску, а также аресту Гитлера и других нацистских главарей.

Как только был захвачен центр столицы Германии, оперативные группы начали активную работу по задержанию интересующих контрразведку лиц и изъятию архивов и документов в зданиях гестапо, министерств авиации и пропаганды, а также на других аналогичных объектах.

В числе захваченных оказались начальник госпиталя рейх канцелярии, личный врач Гитлера профессор Вернер Хаазе, начальник отдела радиовещания министерства пропаганды Ганс Фриче и консультант Геббельса по агитации и пропаганде Вольф Хейрихсдорф.

По информации из протокола опроса Хейрихсдорфа, к 30 апреля для высшего руководства Германии стало очевидно - больше нет смысла оборонять Берлин. Он отметил, что к тому моменту уже «рассыпались» Верховное Командование и штаб Сухопутных Сил. По его словам, Германия надеялась на возникновение конфликта между Красной армией и англо-американскими войсками. Но этого не произошло.