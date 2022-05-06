Песков: из Польши исходит угроза для территориальной целостности Украины

По его мнению, у Варшавы риторика традиционно не была дружественной, однако в последние месяцы она стала враждебной.

© Фото: Yuriy Omelchenko, RussianLook, globallookpress

Угроза территориальной целостности Украины может исходить от соседней Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, у Варшавы риторика традиционно не была дружественной, однако в последние месяцы она стала враждебной.

«Для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза - это тоже очевидные факты», - заявил Песков.

Ранее в Варшаве с общественного транспорта сняли флаги в поддержку Украины. О соответствующем решении уведомила мэрия польской столицы.

Флаги вывешивали на общественном транспорте после начала российской специальной военной операции в знак поддержки Украины.