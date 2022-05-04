В стране и мире В Варшаве убирают украинские флаги с общественного транспорта Анна Касаткина Флаги вывешивали на транспорте в Польше после начала российской специальной военной операции в знак поддержки Украины. © Фото: Valentyn Chernetskyi, Unsplash Читайте нас на: В Варшаве с общественного транспорта сняли флаги в поддержку Украины. О соответствующем решении уведомила мэрия польской столицы. Флаги вывешивали на общественном транспорте после начала российской специальной военной операции в знак поддержки Украины. «С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагами Варшавы и Украины», - говорится в сообщении на сайте мэрии. Причины такого решения не уточняются. Ранее в Киеве сняли национальный флаг со здания посольства Словении. Нацгвардейцы и полицейские попросили сотрудников дипмиссии пойти на такой шаг, так как флаг Словении похож на российский триколор. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика