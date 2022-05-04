В Варшаве убирают украинские флаги с общественного транспорта
Флаги вывешивали на транспорте в Польше после начала российской специальной военной операции в знак поддержки Украины.
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В Варшаве с общественного транспорта сняли флаги в поддержку Украины. О соответствующем решении уведомила мэрия польской столицы.
Флаги вывешивали на общественном транспорте после начала российской специальной военной операции в знак поддержки Украины.
«С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагами Варшавы и Украины», - говорится в сообщении на сайте мэрии.
Причины такого решения не уточняются.
Ранее в Киеве сняли национальный флаг со здания посольства Словении. Нацгвардейцы и полицейские попросили сотрудников дипмиссии пойти на такой шаг, так как флаг Словении похож на российский триколор.