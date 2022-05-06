В Кремле заявили, что не будут комментировать приговор белорусского суда Сапеге

Сегодня стало известно, что решением Гродненского областного суда 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам колонии.

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В Кремле заявили, что не будут комментировать приговор белорусского суда, который был вынесен россиянке Софье Сапеге.

«Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда, мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня стало известно, что решением Гродненского областного суда 24-летнюю девушку приговорили к шести годам колонии. Ранее ее обвиняли по семи статьям белорусского УК.

«Она является гражданкой России. В любом случае посредством наших дипломатов по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы», - добавил представитель Кремля.

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и его спутница Софья Сапега были задержаны 23 мая прошлого года, когда лайнер Rayanair, который следовал из Афин в Вильнюс, по требованию Белоруссии совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании борта.

После задержания Протасевич заявлял, что девушка никогда не была участницей митингов, всегда была далека от политических процессов и до знакомства с ним была обычной студенткой.