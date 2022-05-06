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В МИД РФ заявили о стагнации в переговорах Москвы и Киева

Анна Назайкина
12:08 06.05.2022
Киев и его западные наставники не заинтересованы в поиске мирного урегулирования, заявили в российском дипломатическом ведомстве.
В МИД РФ заявили о стагнации в переговорах Москвы и Киева
© Фото: Максим Гучек, РИА Новости
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Переговоры Москвы и Киева находятся на стадии стагнации. Такое заявление сделал заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев в ходе брифинга.

«На этом фоне (поставок Запада вооружений Украине - Прим. ред.) понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования. Российско-украинские  переговоры  находятся в состоянии стагнации», - сказал он.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что ориентироваться на все, что «доносится» из Киева, не стоит. В то же время, по словам российского дипломата, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны, есть.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

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