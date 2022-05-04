Захарова призвала не ориентироваться на все, что «доносится» из Киева

В то же время, по словам российского дипломата, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны, есть.

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Представители киевского режима сперва просят об одном, впоследствии отказываются от своих слов, в связи с чем не следует ориентироваться на заявления Украины. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о перспективах переговорного процесса с Киевом.

«Слушать их и комментировать каждый день никто не будет. Есть ситуация на земле, ею занимаются. Есть, безусловно, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны. Но мы это знаем - что сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то не додали», - заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства назвала такое поведение «классическим» для Украины.

«Поэтому не надо ориентироваться на все, что оттуда доносится», - добавила Мария Захарова.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент РФ Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие, он также подчеркнул, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.