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Взрывы в полях: как идет разминирование подъездов к Мариуполю

Алексей Дегтярев
11:59 06.05.2022
Не все взрывоопасные предметы возможно вывезти на полигон и подорвать там, некоторые приходится уничтожать на месте. Кадры такого уничтожения в полях под Мариуполем и публикует наш телеканал. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В районе Мариуполя работает корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев.

В городе постепенно налаживается мирная жизнь - а для этого необходимо в том числе и уничтожить взрывоопасные предметы. 

Не все из них возможно вывезти на полигон и подорвать там, некоторые приходится ликвидировать на месте. Кадры такого уничтожения в полях под Мариуполем и публикует наш телеканал. 

Ранее корреспондент «Звезды» показывал, как установки реактивных систем залпового огня «Град» ведут беспокоящий огонь по украинским боевикам на заводе «Азовсталь», пресекая их попытки выйти на огневые позиции. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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