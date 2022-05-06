Володин предложил странам выйти из ЕС, чтобы сохранить суверенитет

По словам председателя Госдумы, мнения отдельных государств и их граждан не будут учитываться и это приведет к тому, что права голоса будут лишены миллионы жителей Европы.

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что если страны Евросоюза хотят сохранить свой суверенитет, им нужно покинуть объединение. Именно так спикер отреагировал на предложение Европарламента принимать решения не единогласием, а квалифицированным большинством.

«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь - выход из Евросоюза», - сказал он.

По словам чиновника, мнения отдельных государств и их граждан не будут учитываться и это приведет к тому, что права голоса будут лишены миллионы жителей Европы.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что готов наложить вето на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. По его словам, сначала нужно разобраться с неразрешенными проблемами на Балканах.