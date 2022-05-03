Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

На прошлой неделе Зоран Миланович уже выступал с подобным заявлениям, называя возможное присоединение к альянсу Хельсинки и Стокгольма «опасным шарлатанством».

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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что готов наложить вето на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. По его словам, сначала нужно разобраться с неразрешенными проблемами на Балканах, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе Миланович уже выступал с подобным заявлениям, называя возможное присоединение к альянсу Хельсинки и Стокгольма «опасным шарлатанством». После этого президент получил обвинения в связях с Россией.

«Кто говорит, что я - русский агент? Я с Россией никак не связан... Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь», - сказал он на брифинге.

После вопросов журналистов о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, Миланович снова осудил подобный шаг.

«На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне», - заявил хорватский лидер.

В этом контексте он еще раз призвал добиться изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в пользу боснийских хорватов, и призвал парламент не ратифицировать вступление в альянс этих двух скандинавских стран пока не разрешатся проблемы на Балканах.

Ранее в Хельсинки заявили о намерении подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели. Двадцать первого апреля представители Финляндии встретились с коллегами из Швеции для обсуждения вопроса. После нее финны констатировали удовлетворенность шведских коллег в стремлении Финляндии идти в ногу с соседями.