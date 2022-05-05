Уничтожить огневые точки: кадры работы экипажей Т-72Б3 по украинским боевикам

Танковые экипажи ведут огонь на разрушение укреплений и уничтожают огневые позиции снайперов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео, на котором экипажи танков Т-72Б3 ведут огонь по позициям вооруженных сил Украины в ЛНР.

На кадрах российские танкисты уничтожают огневые точки, из которых противник ведет стрельбу. Экипажи подавляют участки укрепрайонов украинских вооруженных формирований, а также технику и живую силу. Огневое воздействие обеспечивает продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции вперед и дает им возможность закрепиться на новых рубежах.

Т-72 разработан и производится «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов