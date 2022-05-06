«Кинули в окопы, как мясо»: украинский военный рассказал о равнодушии ВСУ к судьбам своих солдат

Он призвал своих сослуживцев так же, как и он, сложить оружие, чтобы не стать жертвой «упертости» киевского режима и скорее вернуться домой к родным.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В рядах ВСУ распускают слухи о якобы жестоком обращении российских военнослужащих с украинскими бойцами, а по телевидению обманывают, говоря о высоких зарплатах в армии Украины. Об этом рассказал один из сложивших оружие бойцов вооруженных сил Украины Юрий Фисак.

«Нас привезли, кинули в окопы, как пушечное мясо...Мы для них как живой щит... Я очень недоволен нашими военными, такими вот стратегиями непонятными для меня вообще. Все ребята недовольны. По телевизору говорили, что зарплата солдат будет 100 тысяч гривен. Я уже больше 1,5 месяцев служу примерно, никто этой суммы ни разу не получил», - сказал он.

Он призвал своих сослуживцев так же, как и он, сложить оружие, чтобы не стать жертвой «упертости» киевского режима и скорее вернуться домой к родным.

«Я не готов за упертость моего правительства положить жизнь, у меня еще есть родственники. У меня есть прекрасная жена, ради которой надо жить. Я призываю солдат украинской армии - лучше сложить оружие», - добавил Фисак

Ранее боец ВСУ Вячеслав Бербат, оставленный своим командованием в истощенном состоянии, поблагодарил российских военнослужащих за достойное отношение и помощь. Сложивший оружие украинский военный перед встречей с ВС РФ на протяжении нескольких дней был без воды.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.