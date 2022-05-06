«Не пропустить вражеские самолеты»: ветеран ВОВ рассказала о своем вкладе в Великую Победу

Антонина Алексеевна Белозерова в 18 лет сама пришла в военкомат и сказала, что хочет служить. Девушку зачислили в 107-й отдельный батальон, где она была глазами и ушами армии - следила за воздушным пространством и давала специальный сигнал, если видела немецкий самолет.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В преддверии 9 Мая «Звезда» в рамках специального проекта «Лица Победы» рассказывает истории ветеранов, которые прошли войну и внесли свой вклад в Великую Победу. Одна из таких героинь - Антонина Алексеевна Белозерова.

«В 1941 году мы получали дипломы, в начале июня, а 22 июня началась война. Я закончила уже медицинскую школу, получила среднее медицинское образование и работала в городской больнице. В августе привезли эшелон раненых, мы принимали их, мне было 17,5 лет», - рассказала она.

Девушка хотела помогать своей армии. Она с комсомольским билетом сама пришла в военкомат, чтобы защищать Родину. Антонину зачислили в отдельный батальон из девушек и отправили на фронт.

«Наша задача была - самолеты смотреть, не пропустить их. У нас были бинокли дальнего видения, автоматы, мы были вооружены», - сказала Белозерова.

Информация о вражеских самолетах докладывалась радистам, а они передавали ее летчикам и зенитчикам.

«Мы были глаза и уши армии. У нас был комсомольский задор. И вот такие мысли, чтобы быстрее закончилась война», - отметила она.

Минобороны Российской Федерации опубликовало интерактивную карту проведения артиллерийских салютов в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые прогремят 9 Мая по всей стране.