Прикрывая от ВСУ: кадры из сопровождающего гумколонну российского вертолета

В самой колонне едут зенитчики и авианаводчики, которые на постоянной связи с вертолетами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские вертолеты на сверхмалых высотах сопроводили гуманитарные колонны с продуктами и лекарствами для мирных жителей. ВСУ могут атаковать в любой момент, и нужно быть всегда готовыми отразить удар и не дать повредить колонну. Корреспондент «Звезды» Константин Исаев принял участие в воздушном патрулировании.

Короткий взмах руки - бойцы без слов понимают друг друга в небе. Под этими вертолетами идет очередная колонна техники. Визуальный контроль местности идет в режиме «непрерывно».

«Наверное, уже 20-й или 30-й мы совершаем круг на вертолете, сопровождая колонну российской техники. Даже у меня с оператором немножко “замылился глаз” от постоянно повторяющихся пейзажей. Но только не у экипажа и этих бойцов, которые очень внимательно следят за любым движением внизу - малейшая, секундная потеря концентрации может стоить слишком дорого для всех тех, кто находится сейчас на борту вертолета», - рассказал Константин Исаев.

Колонна прикрыта практически трижды. Во-первых, это российские транспортно-боевые Ми-8. В самой колонне едут зенитчики и авианаводчики, которые на постоянной связи с вертолетами.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов