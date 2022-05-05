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От Т-34 до «Торнадо-Г»: какая техника участвовала в ночной репетиции Парада Победы

Диана Сирази
06:49 05.05.2022
Впервые по брусчатке Красной площади 9 мая проедут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» .
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве этой ночью прошла заключительная ночная репетиция Парада Победы - теперь осталась только генеральная, которая состоится 7 мая. Этой ночью на Тверской улице корреспондент «Звезды» Диана Сирази встречала механизированные колонны и новинку этого парада реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Залитое солнцем непривычно пустынное Садовое кольцо и только рев бронетехники был слышен на всю округу. Идеально ровным строем боевые машины будто бы не ехали, а синхронно плыли по улицам Москвы.

Этого ощущения легкости удается добиться из-за скорости - не больше 40 километров в час и одинакового расстояния между машинами – 20 метров. Во главе колонны традиционно легендарный Т-34 – символ Победы.

За легендарной боевой машиной последовала современная техника. Прохожие на Триумфальной площади затаили дыхание, когда так близко проходили С-400 – зенитно-ракетные комплексы с непревзойденной дальностью. Сбивать самолеты и ракеты они могут на расстоянии четырех километров.

Впервые по брусчатке проедут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и уже постоянные участники парада - Т-90 М «Прорыв», следом мощный танк «Армата». Из-за того, что в нем все засекречено, каждая возможность посмотреть на машину – событие.

Наши операторы снимали проезд не только в разных точках города. В частности, им удалось снять дорогу с трехметровой высоты – съемочная группа на броневике «Тайфун». И вот уже впереди виднеется Красная площадь.

На Тверской рев моторов прекращается – передышка перед последней ночной репетицией по брусчатке. Ровные ряды машин – колонна растянулась на 1,5 километра до Пушкинской площади. Эту репетицию Парада снимало огромное количество смартфонов. Вчера самым популярным контентом в Сети было селфи с военной техникой, на Тверской уже царила атмосфера праздника.

В десять часов вечера по-прежнему было многолюдно, никто не расходился, люди замерли в ожидании долгожданного момента – в свете фар - вереница машин тянется на Красную площадь. Следующая – генеральная репетиция – пройдет 7 мая.

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы на сайте Министерства обороны РФ дополнен специальный мультимедийный раздел, посвященный военным парадам, которые пройдут 9 мая в 28 городах России.

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