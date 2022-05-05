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Танк Т-34 и боевая машина «Катюша» поучаствовали в первой тренировке парада Победы в Белогорске

Андрей Неделя
08:15 05.05.2022
В мероприятии были задействованы порядка 1000 военных и свыше 30 образцов военной техники.
© Видео: Пресс-служба Восточного военного округа © Фото: Пресс-служба Восточного военного округа
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Первая тренировка военного парада Победы прошла в Белогорске Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа. В ней приняли участие порядка 1000 военных и свыше 30 образцов военной техники.

После прохождения и исполнения строевой песни военнослужащими Белогорского гарнизона, механизированную часть парада Победы возглавили легендарные советские танк Т-34 и боевая машина «Катюша». Эти исторические образцы военной техники были специально подготовлены к участию в военном параде.

Более того, в состав механизированной колонны вошли образцы военной техники: танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», минометные комплексы «Сани», противотанковые комплексы «Конкурс» и «Штурм-С», зенитные ракетные комплексы «Стрела», «Оса» и «Бук», тяжелые огнеметные системы, а также другая техника стоящая на вооружении общевойскового объединения ВВО.

Генеральная репетиция военного парада войск Белогорского гарнизона состоится 7 мая на площади 30-летия победы.

Напомним, вторая ночная тренировка парада Победы на Красной площади, в которой приняли участие пешие колонны и военная техника, завершилась в Москве. Во время тренировки военнослужащие из числа участников парада промаршировали по брусчатке главной площади страны в том порядке, который предусмотрен сценарием торжественных мероприятий.

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