Херсон, Скадовск и Новую Каховку подключили к российскому интернету

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Жители Херсона, Скадовска и Новой Каховки уже могут пользоваться российским интернетом после отключения Киевом связи. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Интернет российский появился в ряде городов у операторов Херсона, Скадовска, Новой Каховки. Говорить можем точно о восстановлении интернета на освобожденных территориях. И интернет уже российский работает там, где не заблокирован домен RU», - сказал он агентству ТАСС.

Чиновник уточнил, что мобильная связь пока восстанавливается. Напомним, на прошлой неделе Крючков заявил, что Украина отключила в Херсонской области доступ к мобильной связи и интернету. По словам чиновника, это означает демонстративный отказ киевского режима от региона. Также Украина прекратила выплату банковских пособий и выполнение обязательств по банковским операциям.