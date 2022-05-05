Очевидец рассказал, как украинские националисты расстреляли колонну беженцев из Волчанска

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Боевики украинских нацбатальонов открыли стрельбу по колонне беженцев. Люди следовали из Волчанска в Харьков, пишет РИА Новости. Среди мирных граждан есть погибшие и раненные, сообщил агентству один из очевидцев трагедии.

«На моих глазах погибла бабушка, у нее было прямое попадание в голову. Погибла подруга, которая со мной приехала на своем автомобиле. Погибла девочка 13 лет, а ее мама сейчас в тяжелом состоянии», - рассказал мужчина.

По словам очевидца, все началось, как только колонна из нескольких десятков автомобилей заехала на неподконтрольную ВС РФ территорию в районе поселка Старый Салтов. По заверению мужчины, стреляли с территории блокпоста. Уцелевшим после обстрела националистов пришлось спасаться ползком.