Прикрывает военная полиция: как эвакуируют беженцев под обстрелами ВСУ в Харьковской области

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вереница автобусов медленно пробирается по разбитым теперь уже военным дорогам на восток Харьковской области. Короткие остановки для пропуска колонн боевой техники и дальше в путь на максимально возможной скорости, чтобы быстрее проскочить участки, которые простреливаются украинскими минометами и артиллерией.

Через несколько часов пути по полям и бездорожью из бронекапсулы уже видна другая картинка: разрушенные в ходе боев дома. В этих местах для нашей гуманитарной колонны начинается самый ответственный и опасный участок.

Колонну надежно прикрывают бойцы военной полиции. Пулеметчик Юрий, не отрываясь, следит за периметром. Чтобы в любой момент пресечь возможное нападение диверсантов.

В поселение дни участились артобстрелы со стороны ВСУ и находиться большой колонне в городе опасно. В связи с этим людей эвакуируют небольшими группами.

Без электричества, телефонной связи, подвоза питьевой воды и продуктов питания - больше полутора месяцев они скрывались от бомбежек в подвалах.

«Мы считаем, Украина все сделала. И мосты взорвали. Свои - своих», - поделилась мнением беженка Валентина Банникова.

У большинства из этих людей дома или полностью сгорели или сильно разрушены. Марина Сидашова смогла, кажется, невероятное. Рискуя жизнью, добралась из Петербурга, чтобы забрать в Россию маму.

«К маме я готова была ползти, лезть. Ну и вместе бояться не так страшно», - призналась женщина.

Перед дальней дорогой сотрудники МЧС выдают беженцам воду и продукты питания. Люди до сих пор не могут поверить , что самое страшное уже позади.

«Спецназ у нас был, проверял подвал. Говорят, как вы выжили вообще. Что только в подвал не летело. Дверей нет, дома нет - сгорел. Машина тоже сгорела», - рассказала Ольга.

Два десятка автобусов выдвигаются к российской границе. Гуманитарная миссия продолжается даже во время небольших остановок в населенных пунктах. Спасатели и военные раздают людям продукты питания.

С пересечением пограничного пункта в Белгородской области и оформлением документов в жизни беженцев начинается новый, мирный этап. МЧС обеспечит людям временное проживание, хотя многих из них уже готовы забрать к себе родственники по всей стране.